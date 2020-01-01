غرفة عمليات لمتابعة توزيع المواد الأساسية في اللاذقية

جهينة نيوز:

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لـ”الوطن” تشكيل غرفة عمليات على مستوى المحافظة، لمتابعة إجراءات توزيع المواد الأساسية والخبز وتسهيلها وتسهيل حركة العاملين في القطاعات الإنتاجية.

وخلال اجتماع لجنة الطوارئ في المحافظة شدد السلام على ضرورة الحس العالي بالمسؤولية من كل الجهات في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لافتاً إلى استمرار عمل القطاعات الإنتاجية وتأمين المواد الغذائية وتقديم التسهيلات لها خلال فترات حظر التجوال بالإضافة للأطباء والصيادلة وأفراد القوات المسلحة في حال تأمين الخدمة العامة.

وعن التصاريح للمهمات خلال حظر التجوال، أشار السالم إلى عدم السماح لأي شخص بالتجول لتوزيع أي مادة دون موافقة الجهات المخولة له.