العقاري: تسليم 83 % من الرواتب.. وعمل الصرافات مستمر يومياً من السادسة صباحاً

جهينة نيوز:

كشف مدير عام المصرف العقاري عن تسليم أكثر من 83 بالمئة من رواتب الموظفين عبر الصرافات الآلية ولم يبق سوى نحو 2.5 مليار ليرة سورية يجب تسليمها من أصل 15 مليار ليرة.

وأكد للوطن أنه تمت تغذية كامل الصرافات العاملة في المدن والأرياف بأقصى سعة لها عند نهاية دوام امس لتكون جاهزة غدا من الساعة السادسة صباحاً، مع استنفار كامل للفنيين في فروع المصرف، لمتابعة تغذية الصرافات وصيانتها فوراً، مع التشديد على تعقيم الصرافات والصالات، وتنظيم عملية السحب والدور والدخول إلى الصالات، من أجل السلامة العامة.

ولفت إلى أن الصرافات ستبقى عاملة طوال الأيام القادمة، ويمكن لسكان المدن سحب رواتبهم بأي وقت يرغبون قبل الساعة السادسة مساء، مع تغذيتها بشكل كامل عند نهاية الدوام، يومياً، لتكون جاهزة من الساعة السادسة صباحاً.