اجراءات التصدي لكورونا خفضت عدد مراجعي المشافي بمعدل 50 %!

جهينة نيوز:

كشفت مصادر رسمية عن انخفاض في عدد المراجعين إلى المشافي بمعدل 50% وذلك بنسب متفاوتة، نتيجة الظروف الراهنة والإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي قلل من المراجعات إلى العيادات مع الترشيد في إجراء العمليات الباردة والتركيز على الجوانب الإسعافية.

وفي تصريح لـ”الوطن” بين مدير مشفى دمشق “المجتهد”، الدكتور سامر خضر، أن تدفق المواطنين بشكل عام أصبح أقل من ذي قبل، باستثناء من يعاني من انتانات تنفسية أو ترفع حراري، إذ ازداد عددهم بشكل أكبر نتيجة للخوف والحرص أيضا، مبيناً أن أكثر الأقسام ضغطاً هما الصدرية والتنفسية.

وأوضح خضر أن عدد المراجعين انخفض تقريباً إلى النصف إذ بلغ عددهم حوالي 600 مراجعا يوميا، مقارنة مع عدد المراجعين مؤخرا والذي يصل إلى 1500 شخص يومياً كحد أقصى.

كما أكد خضر أن عدد المراجعين عموما للعيادات الأخرى قد خف بشكل تلقائي.

وفي تصريح مماثل، بين مدير عام مشفى المواساة الجامعي، عصام الأمين، لـ”الوطن” أن نسبة الانخفاص للمراجعين للمشفى بلغت ٤٠ بالمئة، ومن المتوقع أن تنخفض لأكثر من ذلك بعد القرار الصادر أمس حول حظر التنقل بين مراكز المحافظات والأرياف، ناهيك عن الظروف الراهنية وتداعياتها.

ولفت الأمين إلى استمرار قسم الإسعاف باستقبال جميع الحالات على مدار الساعة، منوهاً بأن المشفى تنفذ جميع التوجيهات الحكومية وتتخذ مختلف الإجراءات اللازمة لخدمة المواطنين وتأمين العلاجات الإسعافية.