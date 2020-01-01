وزير التعليم: تعويض الفاقد بمقدار فترة الانقطاع.. ومجالس علمية للجامعات لتسيير أمور الطلبة

جهينة نيوز:

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسام ابراهيم أنه سيتم التعامل بمرونة مع التقويم الجامعي ليصار إلى تعويض الفاقد التعليمي والمحاضرات الدراسية في الجامعات، وذلك بمقدار فترة الانقطاع، متمنيا أن تزول المحنة التي تواجهها البلاد في أقرب وقت ممكن، وسط الإجراءات الحكومية المتخذة ضمانا لحياة الطلاب في الجامعات والمدارس وحياة الجميع، ناهيك عن الإجراءات الحكومية المتخذة على صعيد البلاد لمواجهة فايروس كورونا.

وبين ابراهيم لـ”الوطن” أنه تمت مخاطبة رؤساء الجامعات لعقد المجالس العلمية من البحث العلمي ومجالس الجامعات بالحدود الدنيا من الكادر لتسيير الأمور الضرورية للطلاب، مشيرا إلى أنه تقرر عقد مجالس البحث العلمي في الجامعات الاثنين القادم.

كما بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم الطلب من جميع الجامعات متابعة إصدار النتائج، مع رصد جميع النتائج المتبقية من خلال مراسلة الجامعات واتباع أساليب مرنة على صعيد نشر المحاضرات الكترونيا.