حملة صامتة لجلب عينات فحص "كورونا" إلى فلسطين

جهينة نيوز:

تستعد فلسطين تستعد لحملة صامتة ومكثفة لجلب عينات فحص فيروس كورونا إلى فلسطين أمام النقص الحاد الذي تعانيه وذلك بتعليمات من الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أعلن خلال الليل عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية القبية وبلدة قطنة شمال غرب القدس، منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاماً ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104.

وقال ملحم في بيان صحفي، فجر اليوم الأحد، إن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية، مضيفاً: أصيبت سيدة ثلاثينية في قرية القبيبة شمال غرب القدس، وهي جارة للسيدة التي أعلن عن إصابتها صباح أمس.