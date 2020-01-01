رياض محرز: "خليك بالبيت"

جهينة نيوز:

يواصل النجم الجزائري رياض محرز لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي تقديم نصائحه بضرورة التزام المنزل والإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

وبعد أن خاطب قائد منتخب "محاربي الصحراء" مواطنيه الجزائريين، انتقل رياض محرز هذه المرة إلى أنصار فريقه "السيتيزن" ومن يقيم فوق التراب البريطاني، ودعا باللغة الإنجليزية إلى المكوث في المنزل، واتباع تعليمات منظمة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، للحفاظ على أرواح البشر.

وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" منذ التاسع من آذار الحالي، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس "كوفيد -19".

وبحسب آخر الإحصائيات التي أعلنتها السلطات البريطانية، أمس السبت، تم تسجيل 260 وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة الألف شخص.