اشائعات لا تصدقها بخصوص كورونا و نصائح هامة كي لا تكون فريستها

خاص جهينة نيوز:

في حين تتعرض البشرية لهجوم فتاك من فيروس كورونا هناك هجوم آخر اشد فتكاً و هو الاشاعات التي تنتشر بخصوص هذا الفيروس و التي بعضها ساهم بنشر الفيروس, و فيما يلي بعض المعلومات التي جمعتها جهينة نيوز من مصادر موثوقة بخصوص فيروس كورونا و تتطلب الانتباه لها:

1- بحسب متابعات جهينة نيوز فإن رسائل الواتساب عن كورونا في غالب الاوقات و بل بنسبة تصل الى اكثر من 90% تنشر معلومات كاذبة حول فيروس كورونا او معلومات تسويقية لا علاقة لها بالوقاية من الفيروس و مثال ذلك رسالة تم تداولها مفادها بأن كورونا لا يقتل الا من يخاف منه و هي رسالة مبهمة هدفها دفع الناس لخوض ما سمي تحدي كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي الامريكية علماً بأن هذا التحدي تسبب باصابة الكثير من الاشخاص بفيروس كورونا, و عليه يجب عدم اعادة ارسال اي رسالة عن فيروس كورونا اذا وصلتك عبر واتساب الا بعد التحقق من صحتها من قبل مختصين, و أكثر من ذلك ينصح بعدم قراءة معلومات عن فيروس كورونا سوى من وكالات انباء موثوقة و رسمية و الابتعاد كليا عن مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر- واتساب- يوتوب) الا اذا كانت الصفحات تخص وكالات انباء رسمية او منظمة الصحة العالمية و ابتعد قدر المستطاع عن المنشورات العشوائية و تابع المواقع الاخبارية السورية المرخصة و الرسمية.

2- الخل و الماء و الملح ليست مواد تطهير يمكن الاعتماد عليها للوقاية من كورونا و ذلك بحسب تقرير رسمي لوكالة سانا.

3- ارتداء الكمامات او اي قناع يشكل حاجز ميكانيكي يحمي الانف و الفم يقلل من خطر التعرض للعدوى و بالتالي ارتداء الكمامات ليس ضرورة فقط للمصاب و لكن في الحقيقة هو ضروري جداً لمن يعاني من ارتفاع حرارة و سعال و ضيق تنفس و يقي الاشخاص في حال توفره و من الخطأ الاعتقاد بأن الكمامات ضرورية فقط للمصاب لانها تلعب دور هام للوقاية من الفيروس لان بعض المصابين قد يخرجون الى الشارع بدون وسائل وقاية للآخرين.

4- الطعام الصحي خير وسيلة لتعزيز المناعة و يتكون الطعام الصحي من فواكه و خضار و حبوب و منتجات حيوانية (بيض او مشتقات حليب او لحوم) و بالتالي من الخطأ تناول كميات كبيرة من الفيتامينات بدون مبرر و ذلك بحسب تقارير طبية موثقة نشرتها وكالة سبوتنك نقلاً عن مختصين روس علماً بأن الصيدليات السورية تعاني من فقدان فيتامين سي بسبب الاقبال الكثيف عليه رغم ان لهذا الفيتامين الكثير من المصادر الغذائية و بشكل خاص البرتقال و الليمون.

5- افضل وصفة لصناعة مطهر (معقم) منزلي هي 75 ملم من الكحول بنسبة 95% و 22 ملم من الغليسرين و 3 ملم من ماء الاوكسجين بحسب خبراء روس و بحسب موقع منظمة الصحة العالمية علماً بأن هذه الوصفة مخصصة لحماية الجلد من آثار المطهرات و يلعب الغليسرين دور هام في ثبات الكحول.

6- لا يوجد اي دراسة تؤكد ان محلول مطهر الديتول و بدائله قادرة على القضاء على فيروس كورونا و بالتالي في حال عدم وجود بدائل ينصح بتبليل اليدين بمحلول الديتول و فركها و كأنه صابون لمدة عشرين ثانية على الاقل كي يأخذ دور المنظف اكثر منه المطهر الى ان تظهر دراسة تثبت فعالية هذا المطهر.

7- فرك اليدين بالصابون لمدة عشرين ثانية هو أفضل وسيلة وقاية في حال عدم وجود مطهرات و هو ضروري بعد لمس اجسام و اسطح قد تكون موبوئة او بعد دخول الحمام او بعد العودة للمنزل و في حال عدم وجود امكانية غسل اليدين بالصابون خارج المنزل ينصح بتجنب لمس العين او وضع اليد في الانف او الفم الى ان تتمكن من غسلهما جيداً بالماء و الصابون.

8- يعتبر الكلور اكثر وسيلة فعالة للقضاء على الفيروسات بما فيها كورونا و لكن لا يمكن استعماله على الجلد فهو مخصص لتطهير الاسطح و الابواب و الحمامات و الارضيات و ينصح بتمديده بالماء و ارتداء كمامات عند رشه او استعماله لان استعماله المفرط للكلور تسبب بحساسية و سعال للكثير من الناس لدرجة ان بعض الاشخاص اعتقدوا انهم مصابون بكورونا بعد الاستعمال المتكرر للكلور و يوجد الكثير من الحالات التي ذهب بسببها اشخاص الى المشافي السورية بسبب الاستعمال المفرط للكلور.

9- الوسيلة التي اثبتت في الصين انها الاكثر نجاعة لمواجهة كورونا هي الالتزام بالمنزل قدر المستطاع و اخذ تدابير وقائية عند مغادرة المنزل الضرورية و تدابير احترازية قبل دخول المنزل و الابتعاد عن التجمعات و عدم لمس اي شيء الا للضرورة مع الحفاظ على النظافة الشخصية.

10- يعتبر العامل الخامس (المصاب بدون اعراض) هو اخطر وسائل انتشار كورونا في العالم و ذلك بحسب تقرير رسمي لوكالة شينخوا الصينية و بناء عليه و لحماية المجتمع و الاسرة فإن أي نوع من السعال يحتاج الى ارتداء كمامات حتى لو كان السعال سببه التدخين لان الشخص قد يكون مصاب بدون اعراض (العامل الخامس لنشر الفيروس) و ينشر المرض و بناء عليه فإن الاقلاع عن التدخين يحد بشكل كبير من سرعة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: جهينة نيوز