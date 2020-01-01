الحرس الثوري الايراني: لا سبيل أمام الأميركيين سوى مغادرة المنطقة

السبت, 28 آذار 2020 الساعة 23:47 | سياسة, عالمي

الحرس الثوري الايراني: لا سبيل أمام الأميركيين سوى مغادرة المنطقة

 

جهينة نيوز

أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي فشل كل المحاولات الأميركية لإضعاف إيران والقضاء على ثورتها الإسلامية مشيراً إلى أنه لا سبيل أمام الأميركيين سوى الانسحاب من المنطقة ومغادرتها فوراً.

وانتقد سلامي في كلمة اليوم استمرار وجود الأميركيين واعتداءاتهم في المنطقة مشيراً إلى أن استهداف قاعدة عين الأسد التابعة لهم في العراق شكل بداية الانتقام منهم على إرهابهم واغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

 

 


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