أبراج الأحد 29 آذار مع سمر عمران

جهينة نيوز

مولود 29-3: شجاع وجريء وحيوي وحنون ويحب الزعامة والراحة ويؤثر بالآخرين وأحلامه تنقلب فجأة إلى واقعية ويبحث عن الحب الحقيقي والروابط الروحية.. ظريف بأي لقاء ويقدم على خيارات حكيمة في الحياة.

هذا العام للبعض ولادة أطفال وخبرة مهمة.. وتنقلات وأجواء مهمة للبحث عن مشروع.. سفريات وعتبة جديدة للبعض أو فرصة ارتباط وعقارات جديدة للبعض الآخر.. حظاً سعيداً.

الحمل:

نهار جيد توظّف طاقاتك بشكل إيجابي وتشغلك قضية قانونية أو أوراق وتتحدث مع مجموعة بشكل ملفت.. سفر.. جيران وأخوة وتبرز بأحاديثك للناس.. اليوم فيه أمور تتلعق بالمفاجأت والتطورات الجديدة.

الثور:

تشغلك قضية قانونية أو مالية قد تخطط لمشاريع جديدة وتهتم لمشروع صحي يبصر النور.. وتشعر أنه من حسن حظك أن الأجواء لمصلحتك وتتحمل مسوؤلية فيها صرف ومعلومات كثيرة وهدايا وترقية أو مكافأت.

الجوزاء:

وصل القمر إلى برجك حاملاً لك التقدير والاحترام، لذا عليك أن تعزز تواصلك مع الآخرين والانضمام إليهم.. مفاجأت ومغامرات وتطورات لم تكن في الحسبان.. أوقات طيبة والحظ معك.. تتبدل الخيارات وتبرز قضية تخصك.. طاقة إيجابية وحماس لتحقيق هدف حلمت به.

السّرطان:

يجب تحفيز حدسك الفطري ولاتأخذ قراراً متسرعاً اليوم.. تحتاج إلى سند قوي.. ولا تستسلم للإحباط واقلب صفحة وافتح صفحة جديدة.. اليوم يزيدك بقنابل اندفاع وتطرق أبواباً مناسبة، وربما هناك من يريد إحباطك لذلك ابق قوياً وشارك واستشر لأن التحفظ مطلوب اليوم ولاسيما أمام جمع كبير من الناس.. لذلك انتبه وكن حذراً.

الأسد:

حضورك مرغوب ودعوات عديدة بعضها غيرمنتظروتزداد رغبتك بكشف الوجوه الجديدة.. تعطي أهمية للأصدقاء تفوق توقعهم وتسمع نصائحهم وتحصل على أمنية من خلالهم.. حدث استثنائي يفتح أبواباً واسعة وتحقق ربحاً غير متوقع أو تناقش أموراً مع المحيط خلال موعد عشاء.. أو معرفة جديدة.

العذراء:

ينصب اهتمامك على الآخرين وتدعم وتعزز مكانتك في العمل، لكن كن حذراً ممن يريد النيل منك مهنياً.. يوم تتراجع فيه قليلاً وتشعر أن هناك مسافة بينك وبين الحبيب أو الآخرين.. لحسن حظك تتحسن الأمور وتصفى القلوب لاحقاً، لكن يتعكر مزاجك من الآخرين والغرباء.

الميزان:

تستقطب جهات نافذة وتستعين بهم في عرض مشكلة تستوجب حلاً سريعاً.. نجاح مهني وتأثيرك قوي وتقدم أفكاراً جديدة وتبتعد عن المواجهات وعن الروتين.. فترة حساسة تشعر بالهزيمة قد تتلقى رفضاً أو خصومة، لكن شخصيتك الجذابة تستقطب الحب والآخرين.. تغيير في الحركة واستقبال وتوديع أو أوراق.

العقرب:

قراراتك ناجحة وحكيمة وقد تحصل على بعض المدخول وتغييرات جذرية أو تضطر إلى سداد ديون واستحقاقات مالية.. لاتغضب وانتبه لصحتك.. تفكّر بشيء جديد وتخرج بشخصية جذابة.. تناقش أموراً مالية ومهنية وتناقش معادلات مادية.. كن شجاعاً ولاتخاف من شيء.. إذا دعتك الأفلاك إلى عدم الخشية من شيء جدي فهي تحذّرك من اصطدام اليوم.

القوس:

تجد نفسك أمام بعض المعاكسات التي تدفعك لأن تكون هجومياً قليلاً.. اليوم يجب أن تكون حذراً لأنّ الشراكة تسابق وقتك.. يجب أن تكون مبتهجاً لتلقي خبر يطرب له قلبك مع الحبيب.. يبدو أنك مقبل على الحياة لذا تكلّم بطريقة حاسمة ولاتأبه لآراء الآخرين.. لذلك حاضر ورافع وقدّم البراهين.

الجدي:

نهار يحمل إليك ازدحاماً بجدول الأعمال مايسبب التوتر وضيق الصدر ويسرق منك العمل لحظات جميلة.. عمل كثير ويبدو أنك تستقطب اهتماماً وتبني على أسسها أشياء جديدة.. ينتقل الوهج عندك لذلك انتبه على صحتك وغذائك.. وكن حذراً لأن هناك بعض المآخذ عليك.

الدلو:

نهار محظوظ ويكفي أن تفكر بالأشياء حتى تجد الأبواب مفتوحة.. لقاءات مسلية وربما خلافات.. خبر يخص الأولاد.. إذا شعرت بتراجع معنوي وبعض التعب يجب أن تستريح.. تتحرك أمورك رويداً رويداً لأنّ المريخ سينتقل إليك.. تحتاج لبرودة أعصاب لكي تتجاوز هذه المرحلة.. اليوم تطورات وتفاصيل تتعلق بوضعك الشخصي.. معنويات عالية وصوت مسموع وتضاعف جهودك لتكون مرتاحاً.

الحوت:

متعب بمشكلات عقارية وعائلية.. القمر بمربعك وحقائق مخفية.. انتبه من أحداث ومواجهة مع العائلة.. حاول البحث عن الراحة.. اصبراليوم فقد يزعجك أحد المحيطين بك.. خياراتك حكيمة لكن انتبه وكن حذراً.. تلجأ اليوم إلى تمتين أوضاعك. اليوم فيه حركة كثيرة وتصليحات.