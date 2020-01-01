تركيا: اصابات كورونا تتجاوز 7400 اصابة و الوفيات تجاوزت الـ مئة حالة

جهينة نيوز

أفادت "RT"، بارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في تركيا إلى 108 بعد تسجيل 16 حالة اليوم.

فيما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قوله على "تويتر"، إنه "تم إجراء 7641 فحصا للكشف عن كورونا، أظهرت إصابة 1704 أشخاص"، خلال الـ24 ساعة الماضية وأشار إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 7402.

ولفت قوجة إلى إجراء ما مجموعه 55 ألفا و464 فحصا للكشف عن كورونا.

وأرفق قوجة تغريدته بـ"إنفوغرافيك" يظهر أن عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة 445 شخصا، بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 70 حالة.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بكورونا حول العالم 641 ألفا، توفي منهم أكثر من 29 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا.