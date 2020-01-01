المجلس العلمي الفقهي بوزارة الأوقاف: يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول بسبب الظروف الراهنة

جهينة نيوز

أجاز المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول بسبب الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا في سورية.

وتضمنت فتوى المجلس وفق بيان له أنه يجوز في هذه الظروف الاستثنائية تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول لمن يملك النصاب المحدد في تفاصيل الفتوى.

ودعا المجلس في فتواه الأغنياء وأصحاب الأموال لإخراج الصدقات والمساعدات بكل أشكالها في هذه الظروف وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة وأن تكون الأولوية بالنسبة لإخراج الصدقات حاليا لدعم القطاع الصحي وتوفير مستلزماته.

وبين المجلس أنه يجوز في زكاة عروض التجارة أن تكون من عين هذه العروض “أي تجار المواد الغذائية والسلع الضرورية لهم أن يخرجوا زكاتهم من نفس هذه السلع”.

وأوضح المجلس أن من يعمل بالمياومة ولا يملك النصاب تجوز له الزكاة وخاصة من توقف عن العمل.