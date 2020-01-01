ديلى ميل: فيروس كورونا يظل على الكمامات لمدة 7 أيام

السبت, 28 آذار 2020 الساعة 23:21 | سياسة, محلي

ديلى ميل: فيروس كورونا يظل على الكمامات لمدة 7 أيام

 

جهينة نيوز

كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن مفاجأة جديدة حول مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح المختلفة حيث أن الفيروس يعيش على أقنعة الوجه “الكمامات” لمدة تصل إلى سبعة أيام، وتتم دراسة الفيروس التاجي الجديد بسرعة لفهم المدة التي يظل فيها معديًا على الأسطح المختلفة وتحت ظروف معينة.

وكشفت دراسة بحثية من هونج كونج أنه لا يزال من الممكن الكشف عن مستوى كبير من الفيروس المعدي على الطبقة الخارجية للقناع الجراحي بعد سبعة أيام.

لكن الباحثين من الولايات المتحدة أفادوا أنه لم يتم قياس أي وجود لفيروس كورونا حيا بعد 24 ساعة على الورق المقوى، حيث تقتل طباعة الورق بما في ذلك الصحف الفيروس في غضون ثلاث ساعات.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه من غير المحتمل أن يلوث الناس السلع التجارية بما في ذلك تلك التي يتم شحنها عبر البريد.

 

 


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