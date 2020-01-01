إيران تتهم البحرين بانها ترفض استقبال جاليتها الموجودة في طهران

جهينة نيوز

اتهم المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية "حسين عبد اللهيان" البحرين برفض استقبال مواطنيها العالقين في إيران وسلطنة عمان.

وقال عبداللهيان في تغريدة له اليوم السبت على تويتر إن المئات من رعايا البحرين عالقون في مدينة مشهد الإيرانية ينتظرون العودة إلى بلادهم، مشيراً إلى أن نحو ثمانين آخرين عالقون في سلطنة عمان، وأوضح أن سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها، معتبراً أن آل خليفة يعملون على إضاعة الوقت وينتهجون سياسة غير مسؤولة تماماً حيال شعبهم، وقال: <الطيران الإيراني مستعد فوراً لنقل هؤلاء الضيوف إلى المنامة مع مراعاة المعايير الصحية>.

وكانت السلطات البحرينية قد رفضت يوم أمس استقبال 87 مواطن بحريني، عائدين من إيران بذريعة أزمة كورونا، حيث وصلوا للعاصمة العمانية مسقط، لتقرر بعدها الحكومة العمانية إعادتهم إلى إيران