نصر الله : ربما سنشهد ما بعد كورونا نظام عالمي جديد

جهينة نيوز

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن تداعيات تفشي كورونا في العالم أخطر من حرب عالمية و ربما سنشهد ما بعد كورونا نظام عالمي جديد .

و قال نصر الله في كلمة متلفزة اليوم السبت " نحن امام وضع لا مثيل له في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، والتداعيات اخطر من حرب عالمية وربما نصبح بعد "كورونا" أمام نظام عالمي جديد "۔

و أضاف نصر الله " اليوم هناك نقاش ثقافي وعقائدي وديني وفلسفي، وهناك أيضا نقاش في أولوية الدول وجدوى الامم المتحدة والتكتلات الدولية، لا نعرف إذا ما كانت الولايات المتحدة ستبقى متحدة أو هل سيبقى الاتحاد الأوروبي ".

و تابع نصر الله " الأجيال الحاضرة في لبنان والعالم تعاصر تجربة جديدة لا مثال لها منذ الحرب العالمية الثانية قد تنقل العالم الى مرحلة جديدة " .

و دعا نصر الله لمراقبة ما يحصل بالقول " لنراقب ما يحصل من دون تسرع لأن من الصعب حسم الأمور منذ الآن، لكن الأكيد أننا اليوم نعاصر تجربة جديدة لا شبيه لها من 100 أو 200 عام وقد تنقل البشرية إلى وضع ومعطيات جديدة على مختلف المستويات "