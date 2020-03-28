كورونا .. 21 اصابة جديدة في لبنان و 11 اصابة جديدة في الاردن

جهينة نيوز

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم السبت، تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في المملكة، ليصبح عدد الحالات الكلي في المملكة 246 حالة، شفي منها 18 حالة.

وقال جابر خلال تصريح صحفي "سُجل في المملكة هذا اليوم 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا" وأضاف "وبالتالي عدد الحالات الكلي في المملكة 246 حالة، شفي منها 18 حالة".

و في سياق متصل اعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الاصابات الى 412 حالة بعد ثبوت اصابة 21 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

و أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا عن إصابات الكورونا، جاء فيه: “حتى تاريخ 28/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 412 حالة بزيادة 21 حالة عن يوم امس.

كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات الى ثمانية.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بكورونا حول العالم 641 ألفا، توفي منهم أكثر من 29 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا.