توم هانكس وزوجته يعودان من الحجر الصحي

جهينة نيوز:

عاد الممثل الأمريكي "توم هانكس" وزوجته "ريتا ويسلون" إلى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية يوم أمس بعد أن قضوا أكثر من اسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا بعد إثبات إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع "تي.إم.زد" المهتم بأخبار المشاهير التقطت بعد فترة وجيزة من هبوط الزوجين في مطار في لوس أنجلوس، كما شوهد هانكس وهو يرقص بعد الهبوط من طائرة خاصة.

وأصيب الممثلان بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في استراليا لتصوير أحد الأفلام، وعولجا في مستشفى بأستراليا وقاما بعزل نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى.