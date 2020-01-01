شاهد بالفيديو العطاس في زمن كورونا

جهينة نيوز:

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رد فعل ملفت للنظر لأحد الموظفين عندما قامت المرأة بالعطس في وجهه وهي مرتدية كمامة.

ورد الرجل على الفور على التهديد من قبل المرأة، حيث قام بشكل لا إرادي بتوجيه المطهر، الذي كان إلى جانبه، ورش المرأة في وجهها، حيث كادت أن تسقط من كرسيها بسبب حالة المفاجأة التي تعرضت لها.

وبحسب وكالة سبوتنك تم نشر الفيديو عبر صفحة تايلاندية على موقع "الفيسبوك"، حيث حصد آلاف الإعجابات والكثير من ردود الأفعال وانتشر بشكل واسع. كما أن صاحب الفيديو أضاف بعض المؤثرات الصوتية لجعل الفيديو أكثر إثارة وتشويق.