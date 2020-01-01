جهاز روسي و آخر امريكي للكشف عن كورونا بزمن قياسي

جهينة نيوز:

في حين تستعد روسيا لطرح جهاز محمول بالتعاون مع اليابان و قادر على تنفيذ التحاليل خلال نصف ساعة الشهر القادم صمم العلماء الروس في العاصمة العلمية الروسية نوفوسيبيرسك جهازا قادرا على الكشف عن فيروس كورونا خلال 90 دقيقة.

وجاء في منشور غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، "تم استخدام نظام اختبار جديد لتشخيص نوع جديد من الفيروسات التاجية في نوفوسيبيرسك. وتتمتع الاختبارات بحساسية عالية جدًا... بالإضافة إلى ذلك يمكنها تقليل وقت تحضير العينة إلى عدة مرات، ويمكن الحصول على النتيجة خلال 90 دقيقة".

وقالت رئيسة الوكالة الطبية الحيوية الاتحادية، فيرونيكا سكفورتسوفا، "الاختبارات الجديدة لها حساسية عالية جدا، وتسمح لك باكتشاف حتى تركيزات منخفضة من الأحماض النووية، بما في ذلك جزيئات نوع الفيروس الجديد "SARS-CoV-2".

وسيتم تسليم الأنظمة الجديدة إلى المختبرات في موسكو ومناطق أخرى. وسيتم إنتاج حتى 100 ألف جهاز في الأسبوع، ثم سيتضاعف هذا الرقم.

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، يوم أمس، أن الاختبارات التي تجريها روسيا للكشف عن فيروس كورونا لن تساهم فقط في ابتكار اللقاح، ولكن أيضا ستساعد البلدان الأخرى في مكافحة الوباء.

و في سياق متصل صنعت شركة أمريكية جهازا جديدا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، خلال فترة زمنية تعتبر هي الأقصر منذ تفشي الفيروس.

وبحسب موقع شركة "أبوت" فإن الجهاز قادر على تحديد وكشف الإصابة الإيجابية خلال خمس دقائق من عملية إجراء الفحص، بينما يؤكد عدم الإصابة خلال 13 قيقة فقط، وهو ما يعتبر وقت قياسي جديد.

وأشارت الشركة المصنعة للجهاز في بيان لها إلى أن الجهاز والذي أطلق عليه اسم "ID Now" قابل للحمل وصغير وسهل الاستخدام.

ونوهت الشركة إلى أن الجهاز صغير بحجم محمصة الخبز الصغيرة ويزن حوالي 6.6 رطلا (حوالي 3 كيلوغرام) فقط.

وبحسب الموقع فقد منحت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، الإذن للبدء في إنتاج وتصنيع هذه الأجهزة، وستتمكن الشركة من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية اعتبارا من الأسبوع المقبل