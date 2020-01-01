دعوات أممية لوقف إطلاق النار في سوريا في ظل انتشار فيروس كورونا

السبت, 28 آذار 2020 الساعة 20:48 | سياسة, عالمي

دعوات أممية لوقف إطلاق النار في سوريا في ظل انتشار فيروس كورونا

جهينة نيوز:

دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، إلى وقف فوري لإطلاق النار لتفادي ما أسمته ب"تفاقم الكارثة" مع ظهور أول إحالة إصابة بفيروس كورونا المستجدفي سوريا.

وقال رئيس اللجنة "باولو بينيرو" اليوم السبت: <إن وباء كوفيد-19 يشكل تهديد مميت للمدنيين السوريين، كما أنه سيضرب من دون تمييز وسيكون تأثيره مدمر على الأكثر ضعفاً في غياب إجراءات وقائية عاجلة>.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسن" في وقت سابق إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد لتركيز الجهود على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن سوريا سجّلت حتى الآن خمس إصابات بفيروس كورونا، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة بعد.


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