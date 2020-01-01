روسيا تغلق حدودها البرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة الروسية اليوم أنه سيتم إغلاق الحدود الروسية البرية بدءا من الـ 30 من آذار الجاري وحتى إشعار آخر لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة تاس عن الحكومة قولها في بيان إنها “أمرت بتقييد الحركة في معابر السيارات والسكك الحديدية والمشاة ونقاط التفتيش الحدودية الأخرى بما فيها الحدود مع روسيا البيضاء”.

وكلفت الحكومة وزارة النقل وجهازي الأمن الفدرالي والجمارك وهيئة الرقابة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك بتقييد حركة المرور بصورة مؤقتة عبر كل المنافذ الحدودية بما فيها نقاط العبور المخصصة للمشاة والسيارات والقطارات والمعابر النهرية.