مجلس الوزراء الروسي يدرس إمكانية تقييد الحركة داخل روسيا

جهينة نيوز:

تدرس الحكومة الروسية، وعلى خلفية تفشي ( كوفيد-19)، إمكانية تقييد الحركة في جميع أنحاء البلاد ووقف حركة الركاب الجوية والسكك الحديدية

وصرح مصدر لوكالة سبوتنيك”يبحث مجلس الوزراء إمكانية فرض قيود على الحركة في جميع أنحاء البلاد ووقف حركة الركاب الجوي والسكك الحديدية”.

ولم يؤكد المكتب الصحافي التابع لمجلس الوزراء الروسي هذه الأنباء، لكنه ولم ينفيها.

الحكومة الروسية، كلفت الأقاليم بتعليق أنشطة الملاهي الليلية وغيرها من المرافق المماثلة ودور السينما وغرف ألعاب الأطفال ومراكز الترفيه للأطفال وغيرها من المرافق الترفيهية، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)