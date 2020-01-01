800 حالة وفاة في اسبانيا و 93 حالة وفاة في هولندا خلال يوم واحد بسبب كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت إسبانيا اليوم عن تسجيل 832 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيما اعلنت هولندا عن 93 حالة وفاة.

و أعلنت وزارة الصحة الإسبانية السبت، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 5690 بعد تسجيل 832 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول تطورات الوضع الصحي في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا أن “عدد الوفيات وصل إلى 5690 حالة بدلا من 4858 أمس، ووصل عدد الإصابات إلى 72248 بعد تسجيل 8189 إصابة جديدة”.

و في سياق متصل أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي وفاة 93 شخصا بفيروس “كوفيد. 19” المعروف باسم “كورونا المستجد”، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 639، فيما ارتفع عدد الإصابات ليبلغ 9762، بعيد تأكيد إصابة 1159 شخص بالفيروس منذ أمس.

وقال المعهد، عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت، “منذ أخر تحديث لأعداد الوفيات في بلادنا تم تأكيد وفاة 93 شخص بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الكلي للوفيات إلى 639”.

وأضاف “تم تأكيد إصابة 1159 شخص بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في هولندا 9762 إصابة، بينما بلغ عدد المرضى في المستشفيات 2954 مريضا، بعيد تسجيل دخول 454 مريض منذ يوم أمس”.

ويذكر أن الإصابات تتمركز في مقاطعة شمال برابانت، وقد بلغت عدد الإصابات بالمقاطعة حتى الآن 2748 إصابة. تليها مقاطعة جنوب هولندا والاي سجلت 1508 إصابة، ثم مقاطعة شمال هولندا بـ 1401 إصابة في مقاطعة جنوب هولندا، فيما سجلت مقاطعتا فريزلاند ودغينته، أدنى عدد بالإصابات إذ بلغت أعداد الحالات 96 و98 حالة إصابة على التوالي.