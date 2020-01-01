مستوطنون إسرائيليون يقطعون مئات أشجار الزيتون جنوب بيت لحم

جهينة نيوز:

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم بالضفة الغربية وقطعوا مئات أشجار الزيتون فيها.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة وفا بأن المستوطنين قطعوا نحو 300 شجرة زيتون في أراضي منطقة القانوب بهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتوسيع مستوطنة مقامة في المنطقة.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون يوميا البلدات والقرى الفلسطينية ويعتدون على الفلسطينيين ويخربون ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.