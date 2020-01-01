الوكالة الطبية الحيوية الروسية تعلن تقديم دواء لعلاج فيروس كورونا

السبت, 28 آذار 2020 الساعة 18:05 | منوعات, صحة

الوكالة الطبية الحيوية الروسية تعلن تقديم دواء لعلاج فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية الحيوية الروسية أنها قدمت دواء لعلاج فيروس كورونا على أساس دواء “الميفلوكين” المضاد للملاريا.

ونقلت سبوتنيك عن الوكالة قولها في بيان إنها “قامت استناداً على الخبرة الصينية والفرنسية بوضع نظام علاجي لعدوى الفيروس التاجي على أساس عقار الميفلوكين المضاد للملاريا”.

واقترحت الوكالة على وزارة الصحة الروسية إدراج النظام العلاجي ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.

وكان علماء روس أعلنوا قبل أيام أنه يمكن إنشاء نموذج أولي للقاح مضاد لفيروس كورونا في غضون ثلاثة أشهر معتبرين أن التطوير السريع لمثل هذا اللقاح يتطلب مستوى كافياً من التمويل


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