رونالدو يتنازل عن جزء من راتبه لمكافحة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

تنازل النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" عن 3.8 مليون يورو من راتبه السنوي مع نادي يوفينتوس الإيطالي الذي يبلغ 31 مليون يورو، وذلك لمساعدة ناديه على تجاوز الأزمة المالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، ليصبح هذا التخفيض في الراتب الأكبر في عالم كرة القدم حتى الآن، منذ تفشي فيروس كورونا وتعليق البطولات.

واتفق لاعبي يوفنتوس في وقت سابق على تخفيض رواتبهم السنوية، بعد نقاش داخلي بين اللاعبين بقيادة المدافع "جورجيو كيليني"، الذي تحدث مع كبار لاعبي النادي وعلى رأسهم رونالدو وبوفون للاتفاق على تخفيض الرواتب في الفترة الحالية.

يذكر أن إيطاليا سجلت أعلى حصيلة وفيات في العالم بهذا الفيروس، حيث تجاوز عدد الضحايا فيها ال9 آلاف شخص وأكثر من 80 ألف مصاب.

المصدر: صحيفة توتو سبورت