الصحة تؤكد التزامها بالإعلان عن أى حالة مثبتة بفيروس كورونا

جهينة نيوز

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن الوضع الصحي للمصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد مستقر وهم تحت الإشراف الطبي والمتابعة حتى الشفاء

وجددت الوزارة تأكيدها على الالتزام بالإعلان عن أي حالة مثبتة بفيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة المواطنيين إلى:

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية الحكومية المتخذة وتجنب أماكن الازدحام وتطبيق قواعد النظافة العامة

_عدم المساهمة في تداول الشائعات ونشر الأخبار غير الموثوقة

_ الاعتماد على مصادر موثوقة لتلقي المعلومات ومتابعة مستجدات الوضع على وسائل الاعلام الوطني وصفحة وزارة الصحة المكتب الاعلامي على الفيسبوك.

المصدر: جهينة- متابعة