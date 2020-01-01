إصلاح العطل على خط التوتر 66 ك ف في الحسكة

جهينة نيوز

أعادت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة تغذية عدد من محطات التحويل بالتيار الكهربائي بالمحافظة بعد خروجها من الخدمة، فجر اليوم، من جرّاء عطل على خط نقل التوتر 66 ك ف.

وبيّن مدير عام الشركة المهندس أنور العكلة أنّ محطات تحويل السد الشرقي والغربي والجنوبي والشدادي وتل تمر إضافة إلى المحطة المبسطة خرجت من الخدمة من جرّاء عطل على خط نقل التوتر 66 ك ف في محيط سجن الأحداث جنوب مدينة الحسكة وتمكنت الورشات من إصلاح العطل وإعادة التغذية للمحطات المذكورة تدريجياً.

وأكّد العكلة جهوزية الورشات الفنية واستمرار الطوارئ بالرد على الشكاوى والاستجابة الفورية لإصلاح الأعطال الحاصلة على خطوط النقل ومحطات التحويل في مدن وأرياف المحافظة، لافتاً إلى أنّ الشركة اتخذت كل الإجراءات اللازمة والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتم التأكيد على العاملين في الطوارئ والصيانة تطبيق واستخدام كل طرق الوقاية أثناء العمل.

وتتم تغذية مدينة الحسكة وريفها من خط توتر الطبقة الأبواب بينما تخصص الكميات المنتجة في محطة توليد السويدية للخطوط الخدمية المستثناة من التقنين لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.