تمديد تعليق الدوام بالأكاديمية البحرية والمدارس والمعاهد التابعة لها

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النقل عن تمديد تعليق الدوام في الأكاديمية البحرية السورية والثانويات والمعاهد البحرية ومعاهد السكك الحديدية التابعة لها حتى 16-4-2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيانها، اليوم، تمديد إيقاف الامتحانات في كل الثانويات البحرية والأكاديمية البحرية السورية ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري ومعاهد السكك الحديدية لمواعيد تحدد لاحقاً.

وبحسب البيان، يمدد إيقاف النقل بالقطارات بين طرطوس واللاذقية وبالعكس وداخل مدينة حلب، تزامناً مع توقف دوام الطلبة والنقل الجماعي حتى السادس عشر من الشهر المقبل.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنها مستمرة بإيقاف الدورات التدريبية كلياً في جميع مدارس السواقة "مدارس تعليم قيادة المركبات" حتى 16-4-2020 بالإضافة إلى تمديد إيقاف الفحوص للمتقدمين لنيل إجازات السوق ومن كل الفئات في جميع المحافظات حتى التاريخ ذاته.