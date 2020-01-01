السورية للتجارة توزّع نشرة يومية بأسعار الخضار والفواكه واللحوم على صالاتها

جهينة نيوز

أصدرت المؤسسة السورية للتجارة، اليوم، نشرة بأسعار الخضار والفواكه واللحوم بأنواعها: العجل والغنم والفروج، وعممتها على جميع صالاتها في دمشق، مؤكدةً على رؤساء ومشرفي الصالات التقيد بالأسعار الواردة فيها حيث ستتخذ العقوبات الرادعة بحق كل من يقوم بالبيع بسعر زائد.

ولفتت إدارة المؤسسة في بيان لها، اليوم، إلى أن إصدار النشرة يأتي في إطار عملية التدخل الإيجابي واستمرار توفر المواد والسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بمواصفات وأسعار تنافسية داعية المواطنين إلى الابلاغ عن أي شكوى على الرقم 2141394 أو 0930800006.

وأشارت إدارة المؤسسة إلى أن نشرة الأسعار ستصدر بشكل يومي وتعمم على جميع الصالات فوراً.