جهينة نيوز:

الحكومة الفلسطينية تعلن عن 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"

قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن إجمالي الإصابات بكورونا في الضفة الغربية وغزة ارتفع إلى 97 مع تسجيل 6 إصابات خلال اليوم الأخير في قريتي ارطاس وبيت سكاريا.

وأوضح ملحم خلال المؤتمر الصباحي الإيجازي فيما يتعلق بالوباء، أن 4 إصابات جديدة تم تسجيلها في قرية ارطاس وبيت اسكاريا في بيت لحم، مشيراً إلى أن ‏الإصابات الجديدة ناجمة عن المخالطة وهم زوج السيدة المصابة وابن أختها وابن أخيها، وشقيقتها، بالإضافة إلى إصابتين في مدينة القدس واحدة في بلدة حزما والأخرى في بلدة القبيبة، ومضيفاً أنّ أوضاع كل الحالات المصابة بالفيروس مستقرة ولا معلومات جديدة حتى اللحظة حول وجود أي حالة صعبة أو خطيرة.

وحمّل ملحم الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجونه.

يذكر أن سلطات الاحتلال قررت تشديد الطوق الأمني والقيود التي فرضتها على الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، بحجة منع تفشي فيروس كورونا المستجد، علماً بأن السلطات الصحية في "إسرائيل" سجلت آلاف الإصابات.