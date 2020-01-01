قرقاش يغرد بشأن اتصال محمد بن زايد مع الرئيس الأسد!

جهينة نيوز

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم السبت على اتصال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس بشار الأسد.

وأكد قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بالرئيس الأسد، تجاوزا للحسابات السياسية الضيقة. قائلا: "الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه".

كما أكد الوزير الإماراتي أن "البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بحث امس هاتفيا مع الرئيس بشار الأسد تفشي فيروس كورونا.

وقال ابن زايد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بحثت هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا"، مضيفا: "أكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".