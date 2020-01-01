واشنطن تواصل عملياتها العسكرية في الخارج وترحّل موظفيها من العراق

جهينة نيوز:

أكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جون هايتن، أن الجيش سيواصل عملياته وقال في تصريح صحفي، أمس الجمعة، إن الجنود الأمريكيين سيتخذون احتياطات غير مسبوقة لحماية أنفسهم من الفيروس، مضيفاً: لا يوجد تأثير على العمليات، والمهمات التي نجريها حالياً في كل أنحاء العالم لا تزال تنفّذ وفقاً للقواعد ذاتها وللنموذج نفسه الذي كان معتمداً قبل شهر أو شهرين.

وأوضح أن وزارة الدفاع "البنتاغون" تواصل التكيف مع مختلف القيود، لكن الفيروس ليس له تأثير على هذه المهمات، مؤكداً أنّ عدد الجنود الأمريكيين المصابين بالفيروس في الخارج محدود جداً.

ومن جهة أخرى، أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، الجمعة، بياناً أكدت فيه أن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت موظفيها في بغداد وأربيل بمغادرة العراق.

وذكرت السفارة في بيان: نظراً لمجموعة من الظروف الأمنية وإجراءات السفر المقيدة نتيجة لوباء كورونا COVID-19، أمرت وزارة الخارجية برحيل موظفي الحكومة الأمريكية المعينين في السفارة الأمريكية في بغداد ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي، والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل.

وأضاف البيان: خدمات التأشيرات في بغداد وأربيل ما تزال معلقة، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العراق، مضيفاً: من الإجراءات الواجب اتخاذها، مغادرة العراق من خلال الرحلات التجارية بأسرع وقت ممكن.العسكرية خارج البلاد، على الرغم من تفشي وباء كورونا.