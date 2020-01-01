البحرين ترفض استقبال مواطنيها ونواب يهددون بماقطعة المجلس

جهينة نيوز:

هددت النائبة البحرينية زينب عبد الأمير مع 15 نائباً بحرينياً آخر، الحكومة بمقاطعة جلسات المجلس، في حال عدم استقبال البحرين، المواطنين البحرينيين العالقين في الخارج.

حيث كتبت عبد الأمير في تغريدة على موقع تويتر: مقاطعة جلسات المجلس وعمل اللجان إذا لم يرجع العالقين في الخارج للوطن.

ورفضت السلطات البحرينية، أمس الجمعة، استقبال مواطنين بحرينيين عائدين من إيران بذريعة أزمة كورونا.

وكان 87 مواطناً بحرينياً قد عادوا من إيران عبر الدوحة وصولاً إلى العاصمة العمانية مسقط، للعودة إلى المنامة، بعد أن رفضت الحكومة البحرينية إجلائهم من إيران للبحرين.

وفي وقتٍ لاحق، قررت الحكومة العمانية إرجاعهم إلى إيران مجدداً بسبب رفض البحرين استقبالهم، في حين أغلقت البحرين مجالاتها الجوية والبرية والبحرية للحد من انتشار كورونا، الذي أصاب 466 شخصاً لديها، وأدى إلى وفاة 4 منهم.