الجو غائم جزئياً والرياح تتجاوز الـ 60 كيلومتراً في الساعة

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد وحبات البرد في المنطقة الساحلية والجزيرة وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً بالساعة في المنطقة الجنوبية والوسطى والساحلية وجنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة في الجزيرة والمنطقة الشرقية مثيرة للغبار خلال ساعات قبل الظهر والبحر متوسط يتحول إلى عالي ارتفاع الموج.

ويستمر الجو، غداً، غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً في المنطقة الساحلية أحياناً كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية والرياح معتدلة إلى نشطة مع هبات شديدة تتجاوز الـ 80 كيلومتراً بالساعة في المنطقة الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

السبت الأحد الاثنين

دمشق 18-7 16-8 19-9

القنيطرة 13-7 12-6 14- 7

درعا 17-9 16-9 18-10

السويداء 14-6 13-6 15-8

حمص 16-9 15-9 17- 10

حماة 18-11 16-11 18- 12

الحسكة 17-10 16-8 16-7

اللاذقية 17-13 16-12 17-13

طرطوس 17-12 16-12 18-12

حلب 16-11 15-9 17-9

ادلب 15-9 14-8 16-10

دير الزور 20-12 19-10 20-11

الرقة 18-11 17-10 18-9