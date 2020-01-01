جهينة نيوز:

عشائر عراقية تؤكد استعدادها للدفاع عن البلاد ضد أي تحرك أجنبي

أكّد رئيس عشائر السادة النعيم حسين آل حمد، الجمعة، أنه وأبناء عشيرته على أتم الاستعداد لخوض أي معركة للدفاع عن العراق ضد أي تحرك أجنبي مستعمر.

وبحسب وسائل إعلام محلية قال حسين إنه مستعد للدفاع عن العراق ضد أي تحرك أجنبي خارج عن إطار الدستور وإرادة العراقيين.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، كشفت عن خطة تعدها الولايات المتحدة لإرسال آلاف الجنود الى العراق، محذرة من حملة دموية تقودها أميركا ضد قوات الحشد الشعبي في العراق.

‏وقالت الصحيفة في أخبار عاجلة إن البنتاغون أصدر الأسبوع الماضي توجيهاً لتحضير حملة عسكرية لتدمير مواقع قوات الحشد الشعبي العراقي، مضيفةً: إن قيادات عسكرية أمريكية عليا في العراق حذّرت من أن حملة كهذه قد تكون دموية وتهدد بحرب مع إيران، مبينةً أنّ الحملة ستحتاج إلى إرسال آلاف الجنود الأميركيين إلى العراق.

وأوردت الصحيفة أنّ وزير الخارجية مايك بومبيو أيد الخطوات التصعيدية، كما أن وزير الدفاع مارك إسبر أجاز التخطيط لهذه الحملة العسكرية.