مرتضى منصور: لاصحة لبحث "القلعة البيضاء"

السبت, 28 آذار 2020 الساعة 10:50 | رياضة, كرة القدم

مرتضى منصور: لاصحة لبحث

جهينة نيوز:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، إن الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، بشأن بحث "القلعة البيضاء" عن تخفيض عقود اللاعبين، لا صحة له.

وجاءت توضيحات مرتضى أثناء مداخلة في برنامج تلفزيوني.

وحول سؤال عن بحثه لمخرج قانوني من أجل تخفيض عقود اللاعبين قال: لا أملك حق القيام بتلك الخطوة، القرار يخص الدولة، ولن أتصرف في هذا الأمر إلا إذا جاء القرار من الدولة أو الاتحاد.

وأكد رئيس الزمالك تمسّك الإدارة بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، وعدم وجود نية للتفريط فيه خلال الفترة المقبلة.

وحول إلغاء الدوري أوضح: التعليم أهم من البطولة وتم تأجليه، أبحث عن سلامة المصريين، أتمنى أن يتم إيقاف كل شيء بالدولة 10 أيام


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