جهينة نيوز:

حملة حكومية مناهضة لإجراءات الحجر الصحي في البرازيل

بدأت حكومة البرازيل بالترويج لحملة دعائية تحت شعار: "البرازيل لا يمكن أن تتوقف"، وذلك تماشياً مع طرح الرئيس جايير بولسونارو أن إجراءات مكافحة فيروس كورونا تقتل اقتصاد البلاد.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ومجوعات أنصار بولسونارو في تطبيق "واتس آب" مقطع فيديو يتحدث فيه المذيع عن المهن التي من أجلها لا يمكن للبرازيل أن تتوقف، كما يتحدث عن الشركات التي تضطر للإغلاق وفصل العاملين فيها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا الفيديو الذي لم ينشر رسمياً بعد، ويجري تداوله تجريبياً بين أنصار الرئيس، لكنه أثار انتقادات شديدة من قبل زعماء المعارضة الذين يعتقدون أن مقاطعة إجراءت الحجر الصحي التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية واعتمدتها دول أخرى، ترقى إلى التعدي على حياة المواطنين وصحتهم.

واصطدمت حكومة بولسونارو التي تصر على ضرورة الحفاظ على النشاط الاقتصادي في وجه خطر انهيار الاقتصاد بسبب الإجراءات التقييدية، بمعارضة من السلطات المحلية التي تفرض بشكل منفرد إجراءات حجر صحي مشددة في مدن وأقاليم البلاد.

وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت البرازيل 3417 إصابة و19 وفاة بفيروس كورونا حتى الآن.