الاتحاد الأوروبي: المساعدات الإنسانية والطبية مسموحة في ظل العقوبات

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن المساعدات الإنسانية والطبية مسموح بها حتى في ظل العقوبات.

وقال ستانو في حديث لوكالة "آكي" الإيطالية إنه من حيث المبدأ عندما تكون العقوبات اقتصادية وتتعلق بمنع التصدير فإن هذا الأمر يستثني المواد الغذائية والمساعدات الطبية وهذا ينطبق على الوضع الحالي في ظل تفشي وباء كورونا، مشيراً إلى أنه على الشركات والأطراف الأخرى الانتباه للأمر.

وكان المندوبون الدائمون لثماني دول لدى الأمم المتحدة وبينهم مندوب سورية الدكتور بشار الجعفري طالبوا، أول أمس، فى رسالة مشتركة وجهوها نيابة عن وزراء خارجية هذه الدول إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب، مشيرين إلى أنها تشكل تحدياً في مواجهة الأزمة الناجمة عن تفشى وباء كورونا.