أبراج السبت 28 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 28-3 حسن المظهر وحساس جداً ولديه قوة حدس وعقله الباطني غني.. يداري دموعه. لديه منظار وردي لايجهل الحياة بواقعها لكن يفضل الحلم .. غضبه سطحي ويتحدى الرد بمرّ الكلام فقط.. عديم الاهتمام بالغد ولا يطمع بمال أو سلطة.

هذا العام فيه قضية قانونية وتتوصل إلى تسوية وديون وسفر وللبعض فك ارتباط أو ارتباط.. أحداث جديدة وعودة الحب الماضي.

الحمل:

لابأس.. تهتم بنفسك أكثر ورغبة بزيادة الممتلكات وتميل كفة الربح عندك.. تحرك على الصعيد المالي ومصاريف ودفع وهدية.. كن حذراً على أموالك.

الثور:

نشيط وحيوي والقمر في برجك يساعدك على تحقيق غيااك.. توجّه دفة أمورك وقسم على الصعيد الشخصي حسم قضايا وتغيير في المظهر.. خبر وطلة جيدة وثقة بالنفس.. استقرار مهني أو اجتماعي أو عاطفي.

الجوزاء:

نهار فيه أعمال مهمة وتميل للتكاسل واستشر طبيباً ولاتدخل بنقاش غير مجدي وأجّل أمورك إلى وقت آخر.. جهّز نفسك للغد لأنّه أفضل.. انتبه اليوم على معنوياتك.

السرطان:

نهارك يحمل معنويات عالية واجتماعي منهمك بالأصدقاء والدعوات .. تسمع جواباً ومعرفة جديدة وإيجابيات وحظوظ تزدهر العلاقات المهنية وتترك انبطاعاً ممتازاً..

الأسد:

تتواصل مع المشرفين وتتعرض للانتقاد لأنّ تصرفاتك عفوية.. ابق جاهزاً وإنجازات وحافظ على سمعتك الطيبة لأنك اليوم سباق في عملك.. لاتستسلم أمام العقبات التي تعترض دربك بين الحين والآخر.

العذراء:

نهار إيجابي لقرار مهم.. تفكيرك في قمة نشاطه.. تأجيل لكن لايمنع من ممارسة أمورك تجارة وبيع وربح.. تحديات كبيرة في العلاقات القانونية والاجتماعية والمهنية.. القمر في برج الثور يعطيك القوة لكن يحمل إليك مشكلات قانونية تستطيع حلّها وتعتمد السلوك المرن... الطريق خال من المتاعب.

الميزان:

ربما أخطأت بالأمس.. يمكنك اليوم إعادة ترتيب حساباتك المالية المشتركة وتعالج أموراً مستحقة ومال ودين.. غربل أفكارك وأقم أسساً جديدة لأن الأيام القادمة فيها أعمال كثيرة ولاتهمل أوراقك.. فترة إيجابية استغلها لإطلاق مشروع أو صفحة جديدة.

العقرب:

أفكارك نبيهة وسريعة فرصة للتواصل مع المحيط .. لاتقف متفرجاً.. ظرف شخصي يتطلب منك الوجود مع الشركاء في منزلك.. يوم ضاغط انتبه وقد تتحدى الصعوبات.. دع أمورك تأتي من دون إلحاح وركّز على الشراكة وقرب المسافة بينك وبين الآخرين.

القوس:

نهار متعب قليلاً وتتعرض لعراقيل.. احتمال كسل والجو غير مناسب.. قرار مهم وتضطر للتغير أكثر من مرة. اطلب المساعدة لأن نهارك طويل ولقاءات غنية وتسويق ونشر ودراسات ومناقشات.. ابق بهدء وتجنب التوتر.

الجدي:

أجواء إيجابية ونشاط فني وأدبي وسهرة ومصالحة.. محاط بالمحبين وتخرج عن المألوف والروتين .. تفرح بلقاء واهتمام بأولاد.. تتمتع بطاقة كبيرة لقلب التغيرات ودقق بالحسابات وتنجز أمورك بسرعة ومفاوضات واتصالات وزيارات.

الدلو:

حاول ألا تسبح عكس التيار وكن حياداً اليوم هناك منافسين وكن جاهزاً لزيارة طارئة... لاتكن مهملاً ولا تترك انطباعاً سلبياً.. يجب أن تكون على صعيد العائلة ومصاريف استئشافية .. خصص وقتاً للعائلة لأنها بحاجة إليك. واسع لحماية علاقاتك.

الحوت:

نشيط وخاصة في مجال السفر القصير.. تبادل المعلومات وأخوة وجيران وقد يطلب أحدهم مساعدة وقرارات وزيارات وتواصل أو مقابلة ناجحة.. الفترة مناسبة لتسويات.. كن جريئاً بطرح الأفكار.. بادر من الساعات الأولى لتنسيق الأولويات لأن جدول أعمالك اليوم للحركة .