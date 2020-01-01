منظمة الصحة: النقص العالمي المزمن بمعدات الوقاية ضد وباء كورونا يشكل تهديداً ملحاً

جهينة نيوز:

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النقص الشديد في معدات الوقاية للموظفين الصحيين الذين يواجهون وباء كورونا يعد بين التهديدات الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى العالم حالياً.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير عام المنظمة تيدروس ادهانوم غبرييسوس قوله إن “النقص العالمي المزمن في معدات الوقاية الشخصية بات بين التهديدات الأكثر إلحاحاً لقدرتنا المشتركة على إنقاذ الأرواح”.

وأضاف غبرييسوس أن المنظمة أرسلت نحو مليوني قطعة منفصلة من معدات الوقاية الشخصية إلى 74 بلداً وتستعد لإرسال كمية مشابهة إلى 60 دولة أخرى.

وأوضح غبرييسوس “لا يمكن حل هذه المشكلة إلا من خلال التعاون الدولي والتضامن” مشيراً إلى أنه حض دول مجموعة العشرين على استخدام “قوتها الصناعية وابتكارها” لإنتاج وتوزيع الأدوات اللازمة لإنقاذ حياة المزيد من الناس.

وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس مبني على معلومات رسمية أسفر وباء كورونا عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص وسجلت معظم الوفيات في أوروبا.