الصين تعلق دخول الأجانب الحاملين تأشيرات صينية أو تصاريح إقامة

جهينة نيوز:

أعلنت الصين التعليق المؤقت لدخول الأجانب الحاملين تأشيرات صينية أو تصاريح إقامة سارية وذلك في ضوء التفشي السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقالت وزارة الخارجية الصينية والإدارة الوطنية للهجرة في بيان اليوم سيبدأ تنفيذ القرار بدءاً من الغد الـ 28 من آذار وسيجري تعليق دخول الأجانب الذين يحملون بطاقات سفر الأعمال الخاصة بدول منتدى التعاون الاقتصادي آسيا والباسيفيك وآبيك “لافتاً إلى أن التعليق لن يشمل تأشيرات الدبلوماسيين أو موظفي الحكومات وكذلك التأشيرات من الفئة سي.

ولفت البيان إلى أن الأجانب القادمين إلى الصين في أنشطة اقتصادية وتجارية وعلمية وتكنولوجية ضرورية أو بسبب احتياجات إنسانية طارئة يستطيعون التقدم للحصول على التأشيرات من السفارات أو القنصليات الصينية مؤكداً أن الصين ستظل على تواصل وثيق مع جميع الأطراف وستنفذ أنشطة تبادلات الأفراد مع بقية العالم في ظل هذه الظروف الخاصة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية في وقت سابق اليوم تسجيل 55 إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بينها 54 حالة وافدة من الخارج.