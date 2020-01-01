إيطاليا تعلن تسجيل نحو 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

جهينة نيوز:

أعلن مفوض الطوارئ الصحية في إيطاليا، دومينيكو أركوري، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في إيطاليا يسجل رقما قياسيا جديدا بوفاة 969 شخصا، وبهذا تصل حالات الوفاة في البلاد إلى 9134 شخصا.

وقال أركوري في مؤتمر صحفي : " اليوم البيانات الخاصة حول مسار الوباء تظهر تعافي 589 شخصا، ووصل عددهم إلى 10950 شخصا ".

وأضاف بقوله "للأسف، توفي 969 شخصا". وهكذا، يبلغ عدد الضحايا 134 9 ضحية .

هذا و ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 25 ألفا اليوم الجمعة.

وبلغ العدد 25360 حالة وفاة إلى حد الآن معظمها في أوروبا التي سجلت 17314 وفاة.

وتعد إيطاليا أكثر البلدان تضررا من الوباء حيث سجلت 8165 وفاة تليها إسبانيا 4934، ثم الصين 3292.

وسجلت في أنحاء العالم 559351 إصابة مؤكدة على الأقل منذ نهاية ديسمبر الماضي، علما أن أكثر من 128 ألف شخص حول العالم تعافوا بالكامل.