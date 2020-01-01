روسيا: سيتم تسجيل اختبار جديد للكشف عن الذين اكتسبوا مناعة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا أنه سيتم تسجيل اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا سيساعد في تحديد الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة ضد مرض كوفيد - 19.

وقالت بوبوفا للصحفيين: ""في الأسبوع المقبل، سيسمح لنا نظام اختبار جديد تم إعداده في مركز فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك بتحديد ما إذا كان الجسم يكتسب مناعة ضد فيروس كورونا، وبهذه الطريقة يمكننا تحديد الأشخاص، وخاصة الأطباء الذين اكتسبوا مناعة ضد الفيروس التاجي ليتمكنوا من أداء مهامهم بحرية أكبر".

وتابعت بقولها: "أود أن الفت الانتباه على الاختبارات.. لقد غيرنا اللوغاريتم، زدنا عدد المختبرات، أجرينا سجلاً لقاعدة المعدات التي يمكن استخدامها في الاختبارات بالكامل في البلد، بغض النظر عن الملكية".

وأضافت: "أود ان أقول أن اليوم سيجري تسجيل نظام اختبار جديد... الذي سيسرع التفاعل حتى ساعتين ونصف وسيسهله من الجانب التقني".

كما أشارت بوبوفا، إلى أن نحو 20 بالمئة من الروس المصابين بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، التقطوا العدوى داخل البلاد.

وقالت بوبوفا خلال أجتماع المجلس التنسيقي بشأن فيروس كورونا، اليوم الجمعة: "أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أنه من بين العدد الإجمالي للأشخاص المصابين الذين تم تحديدهم، هناك 20 بالمئة من الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية، لم يغادروا [البلاد]".

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 16 إقليما من أقاليم البلاد، من بينها 157 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليما.