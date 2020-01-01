إحباط هجوم إرهابي جنوب غرب روسيا واعتقال المشتبه به

الجمعة, 27 آذار 2020 الساعة 22:13 | سياسة, عالمي

إحباط هجوم إرهابي جنوب غرب روسيا واعتقال المشتبه به

جهينة نيوز:

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الجمعة، عن إحباطه لعملية إرهابية في كراسنودار جنوب غرب روسيا واعتقال المشتبه به وبحوزته عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وجاء في بيان لمركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي “جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوم إرهابي في كراسنودار”، مشيرا إلى أن جهاز الأمن اعتقل مواطن روسي يبلغ من العمر نحو 26- 27 عاما. وأضاف البيان أن ” ضباط إنفاذ القانون عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في سيارة المحتجز، وفي هاتفه مراسلات مع أعضاء المنظمة الإرهابية الدولية المحظورة في روسيا، “داعش””.

المصدر: سبوتني


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا