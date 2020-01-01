أتليتيكو مدريد يتخذ قرار حاسم بسبب كورونا

جهينة نيوز:

أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني اليوم الجمعة تخفيض رواتب جهازه الفني ولاعبيه، للتخفيف من حدة الأعباء المالية على النادي، في ظل التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

حيث قال الرئيس التنفيذي للنادي "ميخيل مارين" إن تخفيض الأجور كان ضرورياً لضمان بقاء النادي، إذ ان الجهاز الفني يحصل على راتبه رغم توقف النشاط الرياضي إلى أجل غير مسمى ما أثرعلى إيرادات الأندية في كافة أنحاء أوروبا

وبذلك يحذوأتليتيكو حذو منافسه برشلونة الذي فرض تخفيض إجباري لأجور لاعبيه خلال فترة الطوارئ في البلاد، بعدما أصبحت إسبانيا ثاني أكثر دول أوروبا تضرر من فيروس كورونا المستجد بعد إيطاليا.

المصدرSky news