دجوكوفيتش يتبرع لمساعدة حكومة بلاده في التصدي لكورونا

جهينة نيوز:

أعلن نجم كرة المضرب والمصنف أول عالميا الصربي "نوفاك دجوكوفيتش" اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي له عبر تقنية الفيديو عن تبرعه بمبلغ مليون يورو، لمساعدة بلده على شراء أجهزة التنفس الصناعي وتجهيزات أخرى لمكافحة وباء فيروس كورنا المستجد.

وأوضح دجوكوفيتش أنه يسعى للمحافظة على روح إيجابية والاستمتاع بوقته مع العائلة، مضيفاً: <لا أذكر أنني أمضيت وقتا طويلا هكذا مع عائلتي منذ أن أصبحت أبا>، وأفاد أنه يمضي وقته في قراءة كتاب عن "تاريخ الصرب"، مشيراً الى انه يعتزم البدء بنشر التمارين الرياضية التي يقوم بها في شقته على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما توجه بالشكر إلى الصين على إرسالها شحنات من المعدات الطبية والأطباء إلى بلاده للمساعدة في توجيه استراتيجية بلغراد في مواجهة فيروس كورونا.

هذا وأعلنت السلطات الصحية الصربية اليوم عن تسجيل سبع حالات وفاة وأكثر من 450 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.