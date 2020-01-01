جهينة نيوز:

كورونا اليوم.. حصيلة جديدة من الإصابات تسجلها الجزائر اليوم

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة عن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في الجزائر إلى 409 حالة مؤكدة، و26 حالة وفاة، بالإضافة لتماثل 29 مصاب للشفاء التام.

ويذكر أن السلطات الجزائرية قد أعلنت عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس في البلاد، حيث وضعت ولاية البليدة في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد وتسعة ولايات اخرى من السابعة مساءً إلى غاية السابعة صباحاً.