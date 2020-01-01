الجيش الروسي يرفع جاهزيّته لمواجهة انتشار فيروس كورونا

جهينة نيوز:

بدأت الوحدات العسكرية التابعة لقيادة قوات المنطقة الوسطى في الجيش الروسي باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

حيث نشرت قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة لها 5 نقاط طبية إضافية في ميادين التدريب العسكري بمناطق (نوفوسيبيرسك وسمارا وساراتوف وسفيرلوفسك وتشيليابينسك)، لمراقبة ومكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وبدأـ قوات مكافحة الأوبئة بإجراء تدريبات لاختبار قدراتها على العمل أثناء العمليات اللازمة لفرض الحجر الصحي، وهذه القوات مدعومة بآليات عسكرية خاصة كمركبات الاستطلاع الكيميائي RKHM-6، ومركبات TMS-65M، ومركبات TMS-65M للتعقيم الحراري بالبخار، وتم تجهيزها أيضا بمختبرات متنقلة لإجراء التحاليل الطبية وتقديم خدمات التعقيم الطبي.

وفي ظل ذلك قام الخبراء التابعون لقوات المنطقة الوسطى في الجيش الروسي بتفقد جاهزية المراكز الطبية التابعة للمناطق سيبيريا والأورال ومحيط نهر الفولغا، وأعلنوا عن تشكيل 44 فريق طبي مخصص لمكافحة الأوبئة في تلك المناطق.

المصدر RT