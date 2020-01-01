إسبانيا تسجل زيادة غير مسبوقة في عدد الوفيات بـ"كوفيد 19"

جهينة نيوز:

أعلنت سلطات الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 64059 مصابًا، بزيادة يومية قدرها 7871 مصابًا.

وقالت وزارة الصحة في إفادة صحفية نقلتها وكالة "فرانس برس"، إن عدد الوفيات ارتفع اليوم إلى 4858 وفاة، بزيادة قدرها 769 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي حين شكلت الزيادة في عدد الوفيات منذ يوم أمس، مقدار غير مسبوق من قبل، كان معدل الإصابات في تراجع، حيث شكلت الزيادة في عدد الحالات المصابة نسبة 14%، وهي أقل من النسبة المسجلة في اليوم السابق والبالغة 18%.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 85 ألفا في الولايات المتحدة و80 ألفًا في إيطاليا و57 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.