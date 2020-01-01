بعد إعلان إصابة جونسون بكورونا.. فيديو لمستشاره الأول يغادر راكضا

جهينة نيوز:

رصدت عدسات الكاميرا، دومينيك كومينغ المستشار الأول لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يغادر مقر الحكومة راكضا بعد إعلان رئيس الوزراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن جونسون يوم الجمعة أنّ نتيجة خضوعه لفحص كورونا المستجد أتت إيجابية، مشيراً إلى معاناته من "أعراض طفيفة".

وقال في تغريدة عبر موقع تويتر "بدأت أعاني من أعراض خفيفة في خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وجاءت نتيجة الفحص الطبي إيجابية".

وتابع "سأبقى في العزل ولكنني سأستمر في إدارة تصدي الحكومة لمكافحة الفيروس عبر تقنية مؤتمرات الفيديو".